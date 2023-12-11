Враг штурмует на нескольких направлениях: Генштаб сообщил последние новости с передовой

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили четыре атаки россиян в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одного состава боеприпасов противника", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Третью штурмовую бригаду вывели из-под Бахмута после почти года тяжелых боев.

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