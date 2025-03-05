Враг штурмует плацдарм на правобережье Херсонщины: возможно ли форсирование Днепра — Братчук

Противник стремится захватить плацдарм на правобережье Днепра в Херсонской области и уже неоднократно совершал штурм.

Солдаты армии РФ не оставляют намерений отхватить плацдарм на правом берегу Херсона и уже неоднократно штурмовали и тонули в Днепре.

Об этом " 24 Каналу " рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, по состоянию на 5 марта в Херсонской области нет какой-то внезапной активизации боевых действий. Россияне пытаются совершать штурмовые действия в направлении правобережья, однако их там не много. Какой-то значительной группировки, которая попыталась бы форсировать Днепр на этом направлении, нет.

Он отметил, что признаков ударной группировки не наблюдается.

"Но планы у врага, конечно, такие есть. Они действительно тренируются преодолевать водные препятствия. Возят несколько секций понтонных переправ. Эти учения могут потом масштабироваться. То есть признаки именно подготовки к форсированию Днепра", – сказал Братчук.

Он подчеркнул, что ВСУ тщательно контролируют ситуацию в этом направлении и ведут контрбатарейную борьбу.

Продолжаются артиллерийские бои между левым и правым берегом. В среднем за сутки удается уничтожать как окупантов, так и вражескую технику. В том числе и ту, которую враг хочет использовать для форсирования Днепра.

Напомним, уже говорилось, что враг пытался атаковать Днепровские острова на Херсонщине, но закрепиться на этих клочках суши ему не удается. Силы обороны Украины держат острова под огневым контролем.

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