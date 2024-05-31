Враг штурмует Волчанск, но ВСУ ломают его планы: защитник рассказал о боях

В городе враг задействует свои резервы, в том числе пехоты, для проведения "мясных штурмов", но не имеет тактического успеха.

Российские войска ведут штурмовые действия в районе Волчанска на Харьковщине, там продолжаются боевые столкновения. Однако Силы обороны Украины сдерживают врага и ломают его планы по захвату города.

Об этом военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк" сообщил в эфире телемарафона 31 мая.

В Харьковской области продолжаются боевые столкновения украинских войск с подразделениями российской армии.

"Прежде всего, это штурмовые действия в районе Волчанска, где он (враг – ред.), не жалея артиллерии, КАБов, дронов "стирает" город. По состоянию на сегодняшний день военнослужащие Сил обороны Украины, в том числе 57 бригады, мужественно сдерживают врага и ломают его планы по захвату Волчанска", — подчеркнул "Историк".

Он также сообщил, что оккупанты не прекращают штурмовые действия в самом Волчанске.

"Учитывая, какое количество оккупантов уничтожают военнослужащие Сил обороны Украины, можно утвердительно говорить о том, что враг задействует свои резервы, в частности пехоты, для проведения "мясных штурмов". Сегодня в городе Волчанск такие методы не приносят врагу тактического успеха, и это является показателем эффективной работы Сил обороны Украины", – рассказал боец 57-й бригады.

По его словам, захватчики увеличили количество применений КАБов по позициям украинских защитников, а также использование ствольной и реактивной артиллерии.

"К сожалению, сегодня эффективного противодействия КАБам нет, поэтому наши военнослужащие пытаются найти надежные укрытия при выполнении боевых задач", — сообщил "Историк".

Напомним, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне могут пойти в наступление на Золочевском направлении в области, чтобы привлечь для обороны севера еще больше украинских войск.

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