"Враг слабеет": Сырский объяснил фейк Пригожина о "захвате" Бахмута

Сырский рассказал, что он постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на самых горячих точках передовой.

Усилия русской армии и "вагнеровцев" в Бахмуте слабеют, свои провалы они пытаются прикрыть фейками. В частности, речь идет о последнем заявлении главаря группы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "взятии" города.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он добавил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на самых горячих точках передовой. Встретился с солдатами и командирами, "разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников".

"Враг ослабевает и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов. От того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой зависит движение вперед всей нашей армии. Мы их одолим. Это наша земля. А Бахмут – это Украина", — подчеркнул украинский генерал-полковник.

Заявление Пригожина о Бахмуте

Напомним, главарь частной военной группы "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил о якобы "захвате" Бахмута Донецкой области.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что российские военные остаются "слишком далекими" от захвата Бахмута.

К слову, оккупационные войска не оставляют попыток атаковать Бахмут. Несмотря на это, кафирам не удается достичь желаемого.

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