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Враг сменил тактику обстрелов Харькова: в чем она заключается
Удары по городу активизировались.
Враг сменил тактику обстрелов Харькова . Атаки осуществляются группой дронов - по 10-15 единиц.
Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры.
"Изменилась тактика и тенденция обстрелов. Сейчас обстрелы производятся группой БпЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю. Массированный. От 10 до 15 БпЛА используются каждый раз для нанесения ударов", - отметил он.
Спикер добавил, что оккупанты постоянно атакуют населенные пункты Харьковщины. Больше всего достается Купянскому обществу и Золочеву, где враг применяет как авиабомбы, так и БпЛА.
"Имеем большое количество травмированных. Вчера была информация о женщине и мужчине. По большей части в Куп оставь пожилые люди. Они отказов уезжать и становятся жертвами обстрела россиян", — завершил Чубенко.
Напомним, россияне снова атаковали Харьков: поздно вечером 2 апреля враг начал атаку с применением группы БПЛА "Герань-2" и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.