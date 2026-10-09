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Враг сменил тактику под Краматорском: впереди может быть опасный сценарий
Враг опрокидывает туда подразделения беспилотных систем и спецназначения, пытаясь создать предпосылки для дальнейшего продвижения общевойсковых сил.
Российские оккупационные войска усиливают группировку на Краматорском направлении.
Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона беспилотных систем «Железные соколы» 67-й отдельной механизированной бригады Владислав Даценко.
По словам Даценко, Силы обороны Украины пытаются сорвать планы оккупантов по захвату Славянской агломерации. Именно поэтому российское командование сосредотачивает на этом направлении большие силы.
В частности, россияне перемещают подразделения беспилотных систем, а также подразделения специального назначения ГРУ РФ.
«Активность противника достаточно высока. Соответственно, главное — это до наступления зимы, до наступления холодов, занять некоторые участки в урбанизированной местности», — отметил Даценко.
Военный также рассказал, что использование кафиров большого количества техники остается сложной задачей. Он напомнил, что ранее на Добропольском направлении украинские военные уничтожали российскую технику еще в 10-15 километрах от передовой.
Даценко предположил, что враг может попытаться использовать сложные погодные условия. В то же время, по его мнению, это не поможет оккупантам достичь поставленных целей.
Кроме того, по словам командира, есть подтвержденная информация о опрокидывании российских подразделений с менее приоритетных участков фронта.
Речь идет преимущественно о подразделениях войск беспилотных систем, в частности, отдельные бригады и полки. Их задача, как отметил Даценко, состоит в создании условий для дальнейшего продвижения общевойсковых подразделений.
«На Краматорском направлении ситуация действительно относительно стабильная. То есть, и попытки массовых атак, и попытки инфильтрации достаточно успешно подавляются, что не дает противнику возможности реализовать свой план», — подчеркнул командир.
Также военный отметил необходимость нарушать российскую логистику. По его словам, это дает Силам обороны возможность выиграть время и провести необходимую перегруппировку.
Ранее сообщалось, что армия РФ ударила по двум маршруткам в Краматорске Донецкой области, в результате чего погибли 30 человек.
Мы ранее информировали, что действия украинских военных по ликвидации российского выступления к северу от Лимана нарушили планы врага по масштабному окружению «пояса крепостей» в Донецкой области.