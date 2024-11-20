Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг снова атакует Украину ударными дронами: названо направление движения

Враг снова атакует Украину ударными дронами: названо направление движения

Фото иллюстративное/Фото: varta1

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 20 ноября в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за полетов вражеских беспилотников.

Воздушные Силы ВСУ информируют о движении вражеских дронов.

Обновление информации о ударных БПЛА:

  • несколько групп враждебных БпЛА на северо-западе Сумщины – все время меняют направление движения, одна – возле областного центра, некоторые – курсом на юг;
  • несколько враждебных БПЛА в Черниговской области — направление движения постоянно меняется;
  • несколько враждебных БпЛА на севере Житомирщины – курс юго-западный и западный, на север Хмельнитчины;
  • вражеский БпЛА из Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;
  • вражеский БпЛА на Киевщине, один над городом, остальные постоянно меняют направление движения.

Напомним, армия РФ 19 ноября ударила по общежитию в Глухове Сумской области. В результате атаки известно об 11 погибших.

Читайте также:

«Операция фальшивая цель": разоблачены планы РФ по массированным атакам дронами

«Операция фальшивая цель": разоблачены планы РФ по массированным атакам дронами

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация