Враг снова атакует Украину ударными дронами: названо направление движения

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В ночь на 20 ноября в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за полетов вражеских беспилотников.
Воздушные Силы ВСУ информируют о движении вражеских дронов.
Обновление информации о ударных БПЛА:
- несколько групп враждебных БпЛА на северо-западе Сумщины – все время меняют направление движения, одна – возле областного центра, некоторые – курсом на юг;
- несколько враждебных БПЛА в Черниговской области — направление движения постоянно меняется;
- несколько враждебных БпЛА на севере Житомирщины – курс юго-западный и западный, на север Хмельнитчины;
- вражеский БпЛА из Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;
- вражеский БпЛА на Киевщине, один над городом, остальные постоянно меняют направление движения.
Напомним, армия РФ 19 ноября ударила по общежитию в Глухове Сумской области. В результате атаки известно об 11 погибших.
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