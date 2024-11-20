Враг снова атакует Украину ударными дронами: названо направление движения

В ночь на 20 ноября в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за полетов вражеских беспилотников.

Воздушные Силы ВСУ информируют о движении вражеских дронов.

Обновление информации о ударных БПЛА:

несколько групп враждебных БпЛА на северо-западе Сумщины – все время меняют направление движения, одна – возле областного центра, некоторые – курсом на юг;

несколько враждебных БПЛА в Черниговской области — направление движения постоянно меняется;

несколько враждебных БпЛА на севере Житомирщины – курс юго-западный и западный, на север Хмельнитчины;

вражеский БпЛА из Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;

вражеский БпЛА на Киевщине, один над городом, остальные постоянно меняют направление движения.

Напомним, армия РФ 19 ноября ударила по общежитию в Глухове Сумской области. В результате атаки известно об 11 погибших.

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