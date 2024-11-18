Враг снова атакует Запорожье: что известно о пострадавших

В Запорожье раздаются взрывы.
Враг продолжает атаковать Запорожье. Предварительно уже стало известно о пострадавших.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров вечером 18 ноября.
Также сообщалось об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области.
Он призвал жителей находиться в безопасных местах.
О вражеских БпЛА в районе Запорожья сообщили и Воздушные Силы ВС Украины.
Напомним, 17 ноября, Украина подверглась массированному российскому обстрелу. Враг запускал ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергосистеме.
Утром того дня армия РФ нанесла три удара по территории Запорожья, в результате обстрела два человека ранены.
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