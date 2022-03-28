Враг сосредотачивает усилия на Донбассе и пытается удержать временно оккупированные территории – Генштаб

Враг сосредотачивает усилия на Донбассе и пытается удержать временно оккупированные территории – Генштаб

Продолжается 33-й день героического противостояния российской агрессии.

Противник сосредоточивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Также российское оккупационное командование прилагает максимум усилий для содержания под контролем временно занятых территорий Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что на 28 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17 тысяч человек. Украинские военные отважно и преданно защищают землю от российских захватчиков.

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