Враг сосредотачивает усилия на Донбассе и пытается удержать временно оккупированные территории – Генштаб

Продолжается 33-й день героического противостояния российской агрессии.
Противник сосредоточивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Также российское оккупационное командование прилагает максимум усилий для содержания под контролем временно занятых территорий Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, что на 28 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17 тысяч человек. Украинские военные отважно и преданно защищают землю от российских захватчиков.
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