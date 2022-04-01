Враг сосредотачивает усилия на взятии Попасной, Рубежного и Мариуполя: какая ситуация на Донецком направлении

Оккупанты продолжают бомбить авиацией населенные пункты региона.
На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
Об этом 1 апреля сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"На Донецком направлении враг продолжает оказывать огневое влияние и штурмовые действия на отдельных направлениях. Продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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