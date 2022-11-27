Враг сосредоточил наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб ВСУ

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

В воскресенье, 27 ноября, враг продолжил попытки вести наступательные действия в Донецкой области, совершая обстрелы из всех видов вооружения – танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

В течение боевого дня враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Розумовка Запорожской области и Мусеевка на Днепропетровщине, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Сиверском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстрационных и провокационных действий. Совершили минометный обстрел вблизи Янжуловки Черниговской области.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового в Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Артиллерийское поражение нанесено по районам населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии разных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Напомним, российские оккупанты перебрасывают свои войска на временно оккупированную территорию Украины из Беларуси. Наступательных группировок захватчиков и в Волынском и Полесском направлениях не обнаружено.

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