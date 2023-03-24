Враг сосредоточил основные усилия на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где горячее всего

В течение суток российские оккупанты нанесли 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершили более 20-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям военных ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 24 марта.

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора.

На каких направлениях горячее всего

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них украинские воины отбили более 38 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополье на Сумщине, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополи Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка - Луганской области, а также Терны и Спирное на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Зализное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Успеха не имел. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливает населенные пункты Ольговское, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Белозерка и город Херсон.

Спецпропуска для жителей Луганской области

Во временно захваченных населенных пунктах Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на мирных жителей. Все сложнее становится передвигаться между населенными пунктами. В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам.

Потери окупантов

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Шахед-136 и Ланцет.

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в России угрожают бронетанковой дивизией, стоящей на постаментах.

Потери врага на 24 марта – значительные удары по технике и личному составу

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