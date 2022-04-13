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Враг сосредоточил основные усилия на захвате отдельных кварталов Мариуполя и наносит авиаудары — Генштаб

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Враг сосредоточил основные усилия на захвате отдельных кварталов Мариуполя и наносит авиаудары — Генштаб

gettyimages.com

Оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

На Донецком и Таврическом направлениях противник находится в готовности к наступательным действиям.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 апреля.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

Оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

В среду, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин и его армия меняют свою стратегию. "Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент России Путин пытается взыскать на Донбасс силы, которые по численности в пять раз будут превышать расположенные там украинские войска.

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