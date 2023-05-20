Враг сосредоточил усилия на пяти направлениях: в Генштабе сообщили об ожесточенных боях (фото)

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

За эти сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 56 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Была разрушена гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 20 мая.

Где горячее всего

Самые упорные бои ведутся за Бахмут и Марьинку/Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки произошло 39 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение этих суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроеды Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее на Харьковщине.

противник в течение этих суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроеды Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее на Харьковщине. На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовки, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисливка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка — Луганской.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовки, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисливка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка — Луганской. На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь и Спирное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекамянское и Спирное Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь и Спирное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекамянское и Спирное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые сражения за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары по районам Славянска и Дружковки и авиационные — по районам населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые сражения за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары по районам Славянска и Дружковки и авиационные — по районам населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалиново, Авдеевки, Северного, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлениях Новокалиново, Авдеевки, Северного, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы Парасковеевки, Константиновки, Новомихайловки, Новоукраинки, Угледара и Пречистовки.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы Парасковеевки, Константиновки, Новомихайловки, Новоукраинки, Угледара и Пречистовки. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области, а также Берислав и Киндийка на Херсонщине. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времевка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Камянское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львово, Антоновка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Из больницы сделали военный госпиталь, а для прикрытия оставили детское отделение

Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. Так верхние этажи Лутугинского районного территориального медицинского объединения оккупанты превратили в военный госпиталь, а для его прикрытия на первом этаже оставили детское отделение. В настоящее время в медицинском учреждении на лечении находятся около 100 российских военнослужащих с ранениями разной степени тяжести. Это число является пиком возможностей военного госпиталя в предоставлении медицинских услуг. В то же время медпомощь гражданскому населению со стороны персонала военного госпиталя не оказывается.

Силы обороны проредили ряды захватчиков: какие потери

Бойцы Сил обороны уничтожают вражескую технику/Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Напомним, что основатель российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о взятии Бахмута, бои за который продолжаются уже почти год.

В Минобороны Украины отметили, что воины ВСУ продолжают удерживать часть города, где идут тяжелые бои и ситуация критическая. "В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Літак", — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Кроме того, украинские военные контролируют несколько других объектов в городе.

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