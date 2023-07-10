Враг сосредоточил усилия на трех направлениях: Гуменюк рассказала, что происходит на юге

Ситуация на юге остается сложной, хотя за минувшие сутки количество обстрелов несколько уменьшилось. Оккупанты нервничают, пытаются удержать обустроенные рубежи.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк.

"Враг в обороне, пытается удержать рубежи, которые у него обустроены. Не знает, откуда ему ожидать максимальной угрозы, поэтому пытается рассредоточивать усилия сил обороны, продолжая обстрелы на Очаковском направлении, оттягивая туда силы и резервы сил обороны, атакуя управляемыми авиационными бомбами на Бериславском направлении, там пытается разрушать все, вплоть до линии побережья: любые сооружения, частные предприятия, социальную инфраструктуру, просто сбрасывает хабы в хаотическом порядке. Также мощно обстреливает Херсонское направление и Антоновское, поскольку истерия, спровоцированная вокруг Антоновского моста, еще у врага продолжается. Мы со своих позиций осуществляем контрбатарейную борьбу, зачищаем ту территорию, которая позволит облегчить ситуацию с обстрелами правого берега. Люди действительно страдают, мирное население испытывает ранения из-за тех мощных обстрелов, которые враг концентрирует на этом направлении", — сказала она.

По ее словам, за прошедшие сутки уничтожены были диверсионные группы врага, которые пытались маневрировать на лодках. Снова они пытаются возродить флот, заказываемый у своего командования. Мы успешно их отменяем.

"Количество обстрелов уменьшилось, за эти сутки они держатся в рамках 60, если раньше было 90+. Но концентрация их по определенным направлениям достаточно высока. Они сосредоточились на трех основных направлениях — Берислав, Херсон и Очаковское направление", — добавила она.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что в ближайшее время могут быть новые отступления на фронте со стороны РФ.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим очередные "жесты доброй воли" на востоке и на юге Украины", — сказал он.

Наталья Гуменюк также заявляла, что на оккупированной части Херсонщины участились случаи мародерства и захвата в плен гражданских за выкуп оккупантами, что может свидетельствовать о подготовке к "жесту доброй воли".

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