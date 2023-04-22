Враг сосредоточил усилия на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где сейчас горячее всего (фото)

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
Российская Федерация не отказывается от своих планов по оккупации украинской территории. Продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 22 апреля.
В течение суток противник нанес три ракетных, 24 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
Где сейчас горячее всего
Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без особых изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Орликовка Черниговской области; совершил обстрелы населенных пунктов Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка, Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.
На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекамянское, Спирное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новомайорское Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время, в течение суток оккупанты произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времевка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Камянское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
Враг усилил давление на украинских работников ЗАЭС
В то же время из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС. Используя устрашение, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".
Силы обороны нанесли ущерб врагу: какие потери
Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и один состав боеприпасов противника.
Напомним, обнаружено повреждение энергоблока Запорожской АЭС, захваченной российскими террористами.
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