Враг сосредоточил усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области – Генштаб

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

Российские оккупанты пытаются удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 26 августа.

Кроме того, захватчики сосредоточились на восстановлении боеспособности подразделений, понесших потери.

"Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и наносят оккупантам потери в ближних боях", — отмечается в сводке.

Напомним, "ад" вблизи Донецка сдерживают украинские воины под сокрушительным вражеским обстрелом.

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