Враг сосредоточил усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области – Генштаб

Захватчики пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.
Российские оккупанты пытаются удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 26 августа.
Кроме того, захватчики сосредоточились на восстановлении боеспособности подразделений, понесших потери.
"Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и наносят оккупантам потери в ближних боях", — отмечается в сводке.
Напомним, "ад" вблизи Донецка сдерживают украинские воины под сокрушительным вражеским обстрелом.
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