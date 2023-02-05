Враг сосредоточился на пяти направлениях, ВСУ отразили все атаки: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Российская Федерация сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменное, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб.

Враг продолжает вести оборону ранее захваченных рубежей по другим направлениям, обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. В течение суток противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Бояро-Лежачи — Сумской и Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук на Харьковщине.

В Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении огнем накрыли Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня российских оккупантов пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях влиянию всего спектра вражеской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Новополье; Гуляйполе, Егоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

"Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали. Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе области, прибыл медицинский персонал по Якутии", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов.

Ранее стало известно, что российские военные проводят перегруппировку по отдельным направлениям и усиливают наступление. Основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. До этого оккупанты наступали на 4-х направлениях, добавилось Купянское направление.

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