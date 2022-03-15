Враг сосредоточился на зоне ООС, Мариуполе и Николаеве: Арестович рассказал, что происходит на 20-й день войны России против Украины

Враг сосредоточился на зоне ООС, Мариуполе и Николаеве: Арестович рассказал, что происходит на 20-й день войны России против Украины

В части городов российские оккупанты стали в оборону.

В Украине длится 20-й день войны. Военно-политическое руководство страны, руководство сил обороны, президент, правительство контролируют ситуацию.

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Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестовича 15 марта.

"Враг основные усилия сместил на зону ООС, Мариуполь и город Николаев. Киев, Сумы, Чернигов, Харьков – там они стали в оборону и ведут действия тактического значения, которые не влияют на рост уровня угроз", — рассказал Арестович.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, при каких условиях будут привлекать солдат-срочников к обороне государства.

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