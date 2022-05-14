"Враг совершает артиллерийские обстрелы": в Генштабе сообщили о ситуации на Запорожском и Южнобужском направлениях

В Запорожском направлении российские оккупационные войска сосредоточили основные усилия на артиллерийских обстрелах позиций ВСУ.
В целях удержания занятых позиций враг обстреливает места расположения подразделений ВСУ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 14 мая.
В то же время на Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.
"Агрессор сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций наших войск", — говорится в сообщении.
Напомним, что кафиры продолжают обстреливать "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы в Луганщину.
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