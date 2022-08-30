Враг совершает удары из танков и реактивной артиллерии на 6 направлениях — Генштаб ВСУ

Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 30 августа.

Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огненное поражение и отошли. Утраты уточняются.

На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа.

Основные усилия наших подразделений сосредоточены на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника.

На Краматорском направлении огневого поражения потерпели районы Богородичного, Славянска, Григорьевки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации противника зафиксированы у Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении огневого воздействия из танков, ствольной и реактивной артиллерии врагом нанесен возле Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцева и Кодемы. Оккупанты нанесли ракетный удар по району города Константиновка.

Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы недалеко от Марьинки, Веселого, Опросного и Новомихайловки. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.

В Новопавловском направлении противник обстреливал территории вблизи Павловки, Пречистовки, Новоукраинки и Новополя.

Напомним, в разведке сообщили, сколько военных Россия бросила на войну против Украины и сколько еще мобилизует.

Как сообщалось, российская авиация снова обстреляла Украину с территории Беларуси.

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