Враг совершал обстрелы из минометов: в Генштабе рассказали о ситуации на Южнобужском направлении

Враг совершал обстрелы из минометов: в Генштабе рассказали о ситуации на Южнобужском направлении

В воскресенье, 8 мая, враг активных наступательных действий на Южнобужском направлении не проводил, наносил огневое поражение по позициям украинских войск в отдельных районах.

На Южнобужском направлении российские оккупационные войска силами в 15 батальонных тактических групп пытаются удержать занятые позиции.

Об этом сообщают в Генштабе.

"Активные боевые действия противник не проводит. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций подразделений наших войск. Проводил пополнение потерь. Применил армейскую авиацию в районе населенного пункта Карьерное", — говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области оккупанты обстреляли жилые дома.