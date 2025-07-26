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Враг совершил массированную атаку на Украину: сколько целей сбила ПВО
Основное направление вражеского удара стала Днепропетровская область.
В ночь на 26 июля российская армия осуществила масштабную воздушную атаку по территории Украины. Всего применено 235 средств воздушного нападения — 208 ударных беспилотников, в частности типа Shahed, а также 27 ракет различных типов.
Об этом сообщила Воздушная сила ВСУ.
Основным направлением вражеского удара стала Днепропетровская область. Атаку осуществляли с направлений Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма.
Россияне применили:
12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
8 крылатых ракет Искандер-К;
7 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69.
«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Украины при поддержке авиации, подразделений РЭБ, мобильных огневых групп и дроновых подразделений уничтожили или подавили 200 целей:
183 вражеских ударных БпЛА;
17 ракет (баллистических, крылатых и авиационных).
В то же время зафиксировано попадание 10 ракет и 25 беспилотников в девяти локациях. В еще восьми локациях зафиксировано падение обломков.
В ночь на 26 июля российские войска осуществили массированную атаку по Харькову, Днепру и Запорожью. Харьков находился под огнем почти три часа.
Оккупанты применяли ракеты, управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. В результате обстрелов есть раненые и погибший, поврежден объект гражданской инфраструктуры.