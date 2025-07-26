Враг совершил массированную атаку на Украину: сколько целей сбила ПВО

ППО / © Associated Press

Реклама

В ночь на 26 июля российская армия осуществила масштабную воздушную атаку по территории Украины. Всего применено 235 средств воздушного нападения — 208 ударных беспилотников, в частности типа Shahed, а также 27 ракет различных типов.

Об этом сообщила Воздушная сила ВСУ.

Основным направлением вражеского удара стала Днепропетровская область. Атаку осуществляли с направлений Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма.

Реклама

Россияне применили:

12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

8 крылатых ракет Искандер-К;

7 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69.

«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Украины при поддержке авиации, подразделений РЭБ, мобильных огневых групп и дроновых подразделений уничтожили или подавили 200 целей:

183 вражеских ударных БпЛА;

17 ракет (баллистических, крылатых и авиационных).

В то же время зафиксировано попадание 10 ракет и 25 беспилотников в девяти локациях. В еще восьми локациях зафиксировано падение обломков.

Реклама

В ночь на 26 июля российские войска осуществили массированную атаку по Харькову, Днепру и Запорожью. Харьков находился под огнем почти три часа.

Оккупанты применяли ракеты, управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. В результате обстрелов есть раненые и погибший, поврежден объект гражданской инфраструктуры.