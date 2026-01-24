- Дата публикации
Враг совершил наступление на Донецком направлении - карта
Сейчас российские войска сделали продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepStat.
«Карта обновлена, враг продвинулся вблизи Предтечино (село Краматорского района Донецкой области) и Ступочков (село Краматорского района Донецкой области)», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что силы обороны на Донбассе зачистили от врага село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района.