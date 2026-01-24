ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
343
Время на прочтение
1 мин

Враг совершил наступление на Донецком направлении - карта

Сейчас российские войска сделали продвижение в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Сейчас российские войска имеют территориальные успехи в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepStat.

«Карта обновлена, враг продвинулся вблизи Предтечино (село Краматорского района Донецкой области) и Ступочков (село Краматорского района Донецкой области)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что силы обороны на Донбассе зачистили от врага село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района.

Дата публикации
Количество просмотров
343
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie