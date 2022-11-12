Враг совершил подрыв Антоновских мостов для усложнения дальнейшего передвижения украинских войск — ОК "Юг"

Ситуация в Таврическом операционном районе напряженная, но контролируемая.

Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепр. Но и на правом продолжаются меры противодействия.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью усложнения дальнейшего передвижения украинских войск.

Силы обороны продолжают мероприятия по деоккупации населённых пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения украинских войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру.

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Удары по Антоновскому мосту

Напомним, что первый удар по Антоновскому мосту произошел 19 июля, затем повторился снова, а оккупационные власти тогда заявили о вынужденном перекрытии переправы.

26 августа украинские военные нанесли удары по скоплениям российских оккупантов в Чернобаевке и по Антоновскому мосту.

В тот же день украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи, благодаря чему остановили эксплуатацию Дарьевского моста в Херсонской области.

ВСУ попали во временную переправу вдоль Антоновского моста