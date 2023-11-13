Враг стал чаще бить по Украине баллистикой: Гуменюк объяснила, почему так

Россияне стали активнее бить по Украине баллистическими ракетами. Применение такого вида вооружения свидетельствует о растерянности, отчаянии врага, а также они могли начать охоту на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Вполне вероятно, что целью их являются и такие объекты, но использование баллистики, в том числе и в нашей зоне ответственности, действительно активизировалось. Скорее всего, это связано с соблюдением уровня напряжения на тот период, пока нет возможности наносить удары и давить более мощно. Поскольку погода на нашей стороне, чрезвычайная штормовая погода на юге, это существенно отражается на работе аэроразведки, соответственно и артиллерии. Мы фиксируем уменьшение артиллерийских обстрелов в нашей зоне ответственности, в том числе и изменение погодных условий. Они пытаются за один вылет принести как можно больше КАБов, чтобы нанести разрушительные удары", — сказала она.

Ранее Гуменюк сообщила, что обстрелы правого берега Днепра Херсонской области Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют фактически из всего оружия, которое могут применить.

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