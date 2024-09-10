Враг строит железную дорогу в окрестностях Мариуполя, чтобы быстрее доставлять технику на фронт (карта)

Новая железнодорожная ветка будет пролегать через село Бойковское.

Российские оккупанты строят железнодорожную ветку, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт из Ростова-на-Дону в оккупированные Мариуполь и Волноваху.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Новая железнодорожная ветка, строящаяся врагом, будет пролегать через село Бойковское (Тельманово) и дальше – до соединения с веткой на территории России.

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Частично участки этой ветки были построены еще весной в качестве резервного варианта пути Гранитное – Мариуполь.

Захватчики также взялись за трассу Новоазовск – Бойковское (Тельманово), чтобы дальше довести до Волновахи и Гранитного.

В мэрии напомнили, что оккупанты не оставляют попыток построить железную дорогу от Ростова-на-Дону до Мариуполя. Дальше ее планируют пустить в оккупированный Крым. Враг ожидает, что новая ветка железной дороги в "глубоком тылу" упростит военную логистику и уменьшит зависимость армии от Крымского моста.

"Партизаны уже неоднократно осуществляли диверсионные мероприятия, но оккупанты продолжают строительство", — добавили в городском совете.

Карта строительства железнодорожной ветви на оккупированных территориях Донбасса / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Карта строительства железнодорожной ветви на оккупированных территориях Донбасса / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

К слову, в начале лета сообщалось, что оккупанты обустроили военную базу в порту захваченного Мариуполя.

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