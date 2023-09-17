Враг стягивает резервы под Марьинку: в ВСУ рассказали о планах окупантов

Противник для атак преимущественно использует пехоту, в частности мотострелковые отряды, отметили в ВСУ.

Российские войска стягивает резервы под Марьинку Донецкой области, пытаются штурмовать позиции ВСУ, но терпят потери и отходят.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

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По его информации, противник для атак преимущественно использует пехоту, в частности мотострелковые отряды. Технику пытается максимально беречь.

"Враг стащил резервы, пытается где-то прощупать нашу оборону там, где мы защищаемся и закрепляемся, диверсионно-разведывательными группами. Есть определенные успехи. Пока мы о них говорить не будем, но наши ребята давят врага и наносят значительные потери", — рассказал он.

Относительно Таврического направления, по его словам, за минувшие сутки враг потерял 204 человека, также снова начали оккупанты сдаваться в плен.

"За прошедшие сутки зафиксировано 4 таких случая", – отметил Штупун.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Офиса президент Андрей Ермак в воскресенье, 17 сентября, намекнул на деоккупацию Клищиевки на юге Бахмута. Пока официальной информации от Генштаба нет.

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