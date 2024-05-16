Враг стягивает силы в направлении Сумщины: эксперт ответил, есть ли угроза наступления

Россияне сосредоточили в направлении Сумской области 15-20 тысяч военных.
В направлении Сумской области фиксируется определенная активность и передвижение российских группировок.
Об этом сообщил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона "Єдині новини"
"На сегодняшний день речь может идти о том, что в общей сложности враг готовил группировку около 15-20 тысяч, которые находились именно в направлении Сумщины. Из двух направлений: одно это Гайворон, другое это Суджа", — рассказал Мусиенко.
Эксперт добавил, что часть войск дополнительно сосредоточена в Брянской области, граничащей с Черниговщиной. Но этот контингент был несколько уменьшен, потому что наступательная группировка "Курск" уже участвовала в боях в Харьковской области.
"Но вместе с тем все же определенное присутствие сохраняется и началась там определенная активность сейчас. Неизвестно, это пока движение с какой-то перегруппировкой, или это подготовка к каким-то другим действиям наступательного характера, диверсионного, но очевидно они там активизировались", — отметил Александр Мусиенко.
Напомним, по данным ГУР, РФ может начать новое наступление в Сумской области. По последней информации от украинской разведки, Россия накопила у границы с Сумской областью 11,5 тысячи военнослужащих.
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