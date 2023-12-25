Враг стягивает технику и личный состав: Штупун о ситуации в районе Адвеевки

Украинские военные продолжают держать оборону в районе Авдеевки. Между тем враг несет большие потери.

Об этом рассказал спикер Объединенного прессцентра сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, враг не прекращает наступление и продолжает подтягивать резервы.

"Пока мы стойко держим оборону. Угроза всегда есть окружение, прорыва, но мы подтягиваем резервы, мы переформатируемся, мы наносим врагу потери. Ежедневно он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными, и очень много военной техники", — сказал спикер.

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Кроме того, россияне регулярно пополняют также личный состав.

"При ухудшении погоды враг пытается применять технику, поскольку тогда трудно использовать БПЛА", — добавил Штупун.

Напомним, российские оккупанты уже несколько раз меняли дедлайн захвата Авдеевки. Они штурмуют город для того, чтобы выполнить предвыборный приказ Путина.

Также экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что битва за Авдеевку похожа на битву за Бахмут. Враг бросает пачками окупантов.

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