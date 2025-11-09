«Враг стянул огромные силы»: спикер УДА Братчук рассказал об обороне Покровска

Город Покровск / © Associated Press

В район Покровско -Мирноградской агломерации противник взыскал более 150 тысяч военных и это чрезвычайно серьезная сила, которая сует, не считаясь ни с какими потерями.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

«Оборона Покровская и Мирнограда идет, мы рассматриваем это как одну оборонную операцию. Есть наши неплохие действия севернее Покровска, продолжается операция наших спецназовцев — ГУР, СБУ, ССО. Само десантирование, о котором всем стало известно неделю назад, дало возможность говорить о том, что удалось зачистить несколько позиций российских захватчиков», — рассказал Братчук.

Он отметил, что на этом нешироком участке фронта враг сосредоточил более 150 тысяч личного состава.

«Это очень серьезная сила, которая сует, не считаясь со своими потерями. Но в эту минуту оборона продолжается», — добавил спикер.

По словам Сергея Братчука, разговоры о падении Покровска раздаются уже больше года, но российской армии так и не удалось захватить город или продвинуться дальше.

«Сейчас ситуация не просто сложная, а критически сложная. Я уверен, что „всадников апокалипсиса“ мы не увидим, даже если будет реализован худший сценарий для Покровско-Мирноградской агломерации», — отметил он.

Братчук также предположил «условно нейтральный сценарий», при котором ситуация останется без существенных изменений.

«Враг будет пытаться двигаться дальше, накапливать свою логистику. Враждебная логистика заработала, и это неприятный момент, потому что означает повышение ресурсности российской армии», — объяснил он.

Спикер УГА сообщил, что украинским защитникам удалось частично восстановить собственную логистику благодаря работе спецподразделений на линии боевого столкновения.

«Этот процесс может продолжаться еще некоторое время, ведь в Покровске образовалось много серых зон, которые не находятся под физическим контролем ни Сил обороны Украины, ни захватчиков», — отметил Братчук.

Он подчеркнул, что несмотря на сложности, Покровск не упал и оборона продолжается.

«Мы понимаем, что враг сосредотачивает огромные силы в Донецкой области, но и наши оборонные операции дают результаты. Есть локации, которые могут позволить нам продвинуться вперед и вернуть украинскую землю», — сказал спикер.

Братчук добавил, что это также поможет оттянуть российские силы из Донецкого направления, которое остается приоритетным для противника.

«Ситуация на фронте сложная, и речь не только о Покровске», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Силы обороны проводят «поисково-ударные действия» и «зачищают дом за домом», ликвидируя россиян в Покровске.

Мы ранее информировали, что военный обозреватель объяснил, почему россияне отчаянно стремятся захватить Покровск.