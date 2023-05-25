Враг существенно снизил количество атак в Бахмуте: Череватый сообщил об актуальной ситуации на направлении

Враг существенно снизил количество атак в Бахмуте. Между тем ВСУ воспользуются ротационным процессом российских окупантов, чтобы нанести им максимальный ущерб.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Враг существенно снизил количество атак в последние дни. Двое предыдущих суток было по три боевых столкновения на этом направлении. За эти сутки два столкновения, это абсолютно не характерно. Все эти месяцы эпицентром всех боевых действий был как раз Бахмут. Правда, огневого поражения он пытается наносить. примерно с такой же регулярностью – 332 раза стрелял по нашим позициям ствольной и реактивной артиллерией, один авианалет”, – проинформировал Череватый.

По информации Череватого, основатель террористической группировки ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин латентно капитулирует.

«Мы много недель подряд говорили о том, что по террористам «Вагнера» наносятся с нашей стороны очень мощные удары, и они терпят колоссальные потери. Мы говорили, что в ближайшее время это приведет к их полному разгрому. И вот это преждевременное заявление о якобы взятии Бахмута — это как раз такая латентная капитуляция этого военного преступника и фрика Пригожина. Мы действительно наблюдаем и уменьшение количества атак, и ротационные процессы. Какие именно подразделения, сколько там Вагнера, на что они будут заменены и будут ли заменены все они — мы это отслеживаем, будем в ближайшее время смотреть. И, конечно, как всегда мы это делали, будем пользоваться этим ротационным моментом, чтобы нанести врагу еще больший вред”, — отметил спикер.

Украинские военнослужащие не учитывают громкие заявления Пригожина, поэтому бои продолжаются, разведка, доразведка целей, удары и уничтожение врага тоже.

"Единственное, что за последнее время показал именно Вагнер, что из-за своей кровавой дисциплины под угрозой смерти они были самые эффективные в плане атак. Но в каком плане самые эффективные? Они перманентно это делали, постоянно, потому что малые эти группы одна за другой шли в атаку, но в то же время несли просто огромные потери.Если мы посмотрим на начало конфликта, 170 тысяч было вся группировка вторжения, 205 260 кафиров уничтожено, как сказал Генштаб на сегодняшнее утро, то есть больше, чем группировка вторжения.Туда уже попали и "Вагнер", и мобилизованные», — сказал Череватый.

Он уточнил, что более того, у них уже пошли такие центровые процессы, когда Пригожин испытывает близость смуты, как они называют, он может делать заявления, отлично дестабилизирующие и их общество, и их армию.

Он постоянно унижает их. Он говорит, что они ни на что не способны как само руководство, так и отдельные подразделения. Поэтому и сейчас он, если сдержится слово и вернется в Россию, он и дальше будет продолжать это делать. Поэтому то, что наши Вооруженные силы делали, уничтожая их и приближая разгром, это все уже понемногу начинает прорастать системными и кризисными явлениями, как в их армии, которая не способна не только на, как они говорили, "большое стратегическое наступление", но и на локальные атаки уровня взвод-рота, им все труднее и труднее”, — подытожил Сергей Череватый.

Ранее главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его НДС начало выход из Бахмута и якобы передают свои позиции регулярной армии РФ.

Напомним, 106 защитников Украины удалось извлечь из российского плена. Все они защищали Бахмут.