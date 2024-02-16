Враг сверхсложный: россияне перебросили в Авдеевку элитные подразделения

Российские оккупанты стянули к Авдеевке Донецкой области элитные войска и сосредоточили на этом участке фронта очень значительное количество пехоты. Ситуация у города сложная.

Об этом рассказал командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов в эфире ТОК-ШОУ УП.

"Враг сложен. Имеем информацию, что против нас стоит семь вражеских бригад. Скажу да, это больше, чем с нашей стороны. Мы поставили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день. Но пока праздновать и радоваться особо нечему, потому что враг сверхсложный. Он забросил сюда свои элитные подразделения. Это сравнимо с тем периодом, когда под Бахмутом еще были "вагнеровцы" до того, пока мы их оттуда не выбили, но, пожалуй, даже сложнее", — рассказал военный.

По его словам, захватчики стянули как элитные регулярные войска, так и сводные элитные подразделения. Кроме того, оккупационная армия метко применяет артиллерию, работают дроны-камикадзе и БпЛА для сброса боеприпасов.

"Враг очень активно пытается проводить фланговые маневры, пытается не только количественно, – а количество пехоты у них здесь очень значительно, – но и качественно привести к ситуации, когда мы будем в невыгодном положении. Мы находим этому совет, не даем им возможности реализовывать их видение и активно навязываем свое видение", — подчеркнул Волохов.

Бои за Авдеевку

На днях Третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта. Ситуацию в городе называют чрезвычайно критической.

Заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин говорит, что бои в Авдеевке сильнее, чем были в Бахмуте. Он отмечает, что его бригада выполняет задачи в условиях, которые "даже сложно было вообразить".

Между тем, бригадный генерал Александр Тарнавский отмечает, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Упорные бои идут в черте города. Украинские войска применяют все силы и средства для сдерживания врага.

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