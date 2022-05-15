"Враг терпит потери и не имеет успеха": в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

"Враг терпит потери и не имеет успеха": в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

На Донецком направлении продолжаются интенсивные бои. Противник продолжает производить обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях.

Кроме того, оккупанты пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 15 мая.

"Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", — рассказали в Генштабе.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. В районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.

"На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи. На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы. На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, вел штурм. Успеха не имел", — добавили в ведомстве.

В Мариуполе враг, отметили в Генштабе, основные усилия продолжает сосредоточиваться на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные обстреливают "Азовсталь" запрещенными зажигательными снарядами.

Российские войска обстреливают Лисичанск и Северодонецк

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