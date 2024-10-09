Враг третью ночь подряд атаковал дронами Одесчину: в ОВА описали последствия

В результате российской атаки пострадали пять человек.

Российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками в ночь на 9 октября. В результате вражеского налета есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Третью ночь подряд российские агрессоры терроризируют Одесчину ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили большинство целей", – отметил глава ОВА.

В результате атаки в Одесском районе были повреждены остекление и фасад девятиэтажного дома, обошлось без пожара. Травмированы пять человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также загорелся мансардный этаж недостроя. Пожар на площади 400 кв. м оперативно потушили. Было повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений.

Кипер отметил, что правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесчины.

Напомним, российская армия устроила ночную атаку по Украине ракетами "Искандер" и беспилотниками. ПВО работала по вражеским целям.

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