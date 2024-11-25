Враг ударил FPV-дроном по людям во время получения гумдопомощи на Николаевщине

В результате атаки ранения получили пять человек.
Российские войска атаковали FPV-дроном Солончаки в Николаевской области, направив свой удар на людей.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Оккупанты атаковали FPV-дроном Солончаки Куцурубской громады. Отмечается, что россияне специально направили дрон на людей во время раздачи гуманитарной помощи.
В результате удара пять человек получили ранения. Это представители гуманитарной миссии и местные жители.
Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина находятся в состоянии средней тяжести, еще двое мужчин — в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, в ночь на 25 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины. Сообщалось об отключениях света.
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