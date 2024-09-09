Враг ударил КАБами по Сумскому району: детали от ОВА

По предварительным данным, в результате атаки пострадали люди.

Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Сумского района днем 9 сентября.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Сегодня днем, 9 сентября, враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Сумского района, применив КАБы", – говорится в заявлении.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

В военной администрации призвали соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Сумах 9 сентября дважды были слышны взрывы.

Читайте также: