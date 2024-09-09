Враг ударил КАБами по Сумскому району: детали от ОВА

По предварительным данным, в результате атаки пострадали люди.
Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Сумского района днем 9 сентября.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
"Сегодня днем, 9 сентября, враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Сумского района, применив КАБы", – говорится в заявлении.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
В военной администрации призвали соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в Сумах 9 сентября дважды были слышны взрывы.
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