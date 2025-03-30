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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
752
Время на прочтение
1 мин

Враг ударил КАБом в жилой дом в центре Купянска: под завалами ищут людей (фото)

На месте попадания управляемой авиационной бомбой работают все профильные службы.

Автор публикации
Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Враг ударил КАБом в жилой дом в центре Купянска: под завалами ищут людей (фото)

© Олег Синєгубов

В результате удара вражеского КАБа по центру Купянска в воскресенье, 30 марта, пострадали по меньшей мере три человека, под завалами могут находиться люди.

Об этом написал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .

В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53-летняя женщина. Под завалами могут находиться люди.

Враг ударил КАБом в жилой дом в центре Купянска. / © Олег Синєгубов

Враг ударил КАБом в жилой дом в центре Купянска. / © Олег Синєгубов

Также вспыхнул автомобиль, а еще пять авто повреждены.

/ © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Напомним, Купянск готовят к возможному повторному наступлению противника.

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Дата публикации
Количество просмотров
752
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