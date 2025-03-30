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Враг ударил КАБом в жилой дом в центре Купянска: под завалами ищут людей (фото)
На месте попадания управляемой авиационной бомбой работают все профильные службы.
В результате удара вражеского КАБа по центру Купянска в воскресенье, 30 марта, пострадали по меньшей мере три человека, под завалами могут находиться люди.
Об этом написал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .
В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53-летняя женщина. Под завалами могут находиться люди.
Также вспыхнул автомобиль, а еще пять авто повреждены.
Напомним, Купянск готовят к возможному повторному наступлению противника.
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