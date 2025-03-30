Враг ударил КАБом в жилой дом в центре Купянска: под завалами ищут людей (фото)

© Олег Синєгубов

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В результате удара вражеского КАБа по центру Купянска в воскресенье, 30 марта, пострадали по меньшей мере три человека, под завалами могут находиться люди.

Об этом написал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .

В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53-летняя женщина. Под завалами могут находиться люди.

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Враг ударил КАБом в жилой дом в центре Купянска. / © Олег Синєгубов

Также вспыхнул автомобиль, а еще пять авто повреждены.

© Олег Синєгубов

Напомним, Купянск готовят к возможному повторному наступлению противника.

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