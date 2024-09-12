Враг ударил кассетными боеприпасами по Харьковщине: количество жертв растет

От вражеского удара погибли мужчина и женщина, тело которой было деблокировано из-под завалов.

Оккупанты днем 12 сентября ударили по поселку Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По словам Синегубова, от вражеского удара погибли гражданский мужчина и женщина, тело которой было деблокировано из-под завалов.

Также известно о семи пострадавших, среди них 64-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу.

По предварительной информации, враг применил тактику двойного удара. Агрессор использовал для этого кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горят не менее пяти домов.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщал о ситуации на Харьковщине и накануне. По его словам, там выросла интенсивность штурмовых действий со стороны противника. Оккупанты пытаются вернуть недавно утраченные территории, которые освободили наши бойцы.

КАБов все меньше: бойцы рассказали о ситуации на Харьковском направлении

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