Враг ударил по Харьковщине из артиллерии и ракетам: в ОВА назвали последствия

Из-за российских обстрелов повреждены дома и была ранена 55-летняя женщина.

Российские войска обстреляли ракетами С-300 Харьков и область 19 и в ночь на 20 декабря, а также били по населенным пунктам из артиллерии. Есть разрушения и пострадавшая.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Сети 20 декабря.

Атака по Харькову

Около 1:00 на 20 декабря оккупанты нанесли два удара ракетами С-300 по Салтовскому району Харькова. Захватчики попали по жилищному объекту и территории транспортного гражданского предприятия. Повреждено имущество. Обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

В то же время, враг обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Гурьев Казачок Богодуховского района; Ветеринарное Харьковского района; Старица, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района. Кроме того, Синьковка потерпела еще и авиационные удары.

ВСУ отразили девять российских атак в районе Синьковки Купянского района.

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В 01:00 оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по с. Отрадное Купянского района. Обошлось без пострадавших.

В 03:10 враг устроил обстрел с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом.

Последствия обстрела Купянского района 19 декабря / Фото: Харьковская областная прокуратура

В 11:36 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой была ранена 55-летняя гражданская женщина. Ее доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. Поврежден дом.

В 11:41 в результате обстрела с. Подолы Купянского района разрушены частное домовладение и хозяйственные постройки.

В 12:07 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой Купянского района поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Последствия обстрела Купянского района 19 декабря / Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 20 декабря оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками: враг выпустил 19 дронов-камикадзе и две ракеты. Большинство вражеских целей было уничтожено в пределах восьми областей.

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