Враг ударил по Херсонщине: "прилет" по критической инфраструктуре, ранен ребенок

В небе над областью были сбиты два вражеских беспилотника.

Российские оккупанты обстреляли Херсон и населенные пункты области, попав по жилым домам, объекту критической инфраструктуры и т.д. В результате атаки ранен ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В течение 10 апреля российские войска обстреливали Белозерку, Приднепровское, Камышаны, Антоновку, Садовое, Ульяновку, Никольское, Дудчаны, Качкаровку, Осокоровку и Херсон.

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Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов, в том числе повреждены пять частных домов. Также были попадания в объект критической инфраструктуры, сельхозтехнику, частный автомобиль и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

В результате вражеских атак ранения получил один ребенок.

Кроме того, во время атаки беспилотниками в ночь на 11 апреля силы ПВО сбили на Херсонщине два дрона Shahed-131/136.

Напомним, войска РФ ночью атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили 37 из выпущенных 40 дронов.

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