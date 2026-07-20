- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по Одессе: три человека погибли, первые подробности атаки
В результате российской атаки на Одессу 20 июля погибли три человека, еще трое пострадали, а на местах возможных попаданий по инфраструктуре продолжается спасательно-поисковая операция.
В результате российской атаки на Одессу погибли три человека, еще трое получили ранения. Предварительно зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
На местах ушибов работают соответствующие службы. Спасательно-поисковая операция продолжается.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Атаки РФ на Одессу - последние новости
Напомним, 19 июля возле Одессы РФ атаковала торговое судно, перевозившее кукурузу. На борту находились 18 человек. В результате атаки погибли 10 человек, еще восьмерых удалось спасти.
Ранее Россия усиливает удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистику и тактическую авиацию.
Под прицелом находятся жилые кварталы, историческая часть города, а также портовая и припортовая инфраструктура, от которой зависит работа украинского морского коридора.