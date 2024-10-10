Враг ударил по Запорожью: разрушены дома, есть раненые (фото, видео)

Российские войска нанесли удары по Запорожью утром 10 октября. В результате атаки разрушены дома, ранены четыре человека.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция Украины.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Такие последствия утренней атаки россиян на область", – говорится в заявлении Федорова.

Впоследствии он добавил, что враг нанес удары по Запорожью. Россияне попали по частным домам. Было разрушено несколько домов, еще десятки – повреждены.

Ранения получили четыре человека. Медики оказали им помощь.

"Благодарю все службы, которые оперативно приехали на места обстрелов и помогают ликвидировать последствия", — написал глава ОВА в Сети.

По данным Нацполиции, российские войска нанесли три авиаудара, предварительно – КАБами, по территории областного центра. Вражеские боеприпасы попали по двум частным домам, повреждены близлежащие домовладения. Среди раненых – 17-летняя девушка.

Разрушение в Запорожье после авиаударов 10 октября/Фото: Запорожская ОВА

Разрушение в Запорожье после авиаударов 10 октября/Фото: Запорожская ОВА

Россияне нанесли авиаудары по Запорожью: есть раненые и разрушения

Напомним, в ночь на 10 октября враг атаковал Украину беспилотниками. В нескольких областях звучала воздушная тревога, работали силы ПВО.

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