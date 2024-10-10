Враг ударил по Запорожью: разрушены дома, есть раненые (фото, видео)

Россияне атаковали город КАБами. Среди раненых оказалась 17-летняя девушка.
Российские войска нанесли удары по Запорожью утром 10 октября. В результате атаки разрушены дома, ранены четыре человека.
Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция Украины.
"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Такие последствия утренней атаки россиян на область", – говорится в заявлении Федорова.
Впоследствии он добавил, что враг нанес удары по Запорожью. Россияне попали по частным домам. Было разрушено несколько домов, еще десятки – повреждены.
Ранения получили четыре человека. Медики оказали им помощь.
"Благодарю все службы, которые оперативно приехали на места обстрелов и помогают ликвидировать последствия", — написал глава ОВА в Сети.
По данным Нацполиции, российские войска нанесли три авиаудара, предварительно – КАБами, по территории областного центра. Вражеские боеприпасы попали по двум частным домам, повреждены близлежащие домовладения. Среди раненых – 17-летняя девушка.
Напомним, в ночь на 10 октября враг атаковал Украину беспилотниками. В нескольких областях звучала воздушная тревога, работали силы ПВО.
Читайте также: