ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
293
Время на прочтение
1 мин

Враг ударил по Житомирщине: что известно о жертвах и последствиях (фото)

Среди пострадавших ребенок 2011 года рождения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Враг ударил по Житомирщине: что известно о жертвах и последствиях (фото)

Враг ударил по Житомирщине

В результате вражеской атаки в Житомирском районе, в поселке Озерное один человек погиб. По состоянию на вечер 10 апреля известно о пяти пострадавших местных жителях.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

Пострадавшие, в том числе и ребенок госпитализированы в медицинские учреждения.

Враг ударил по Житомирщине

Враг ударил по Житомирщине

Повреждения получили по меньшей мере 5 многоэтажек. В одном из домов возник пожар.

На месте работают спасатели и все соответствующие службы

На месте работают спасатели и все соответствующие службы

На месте работают спасатели и соответствующие службы. Также развернут пункт обогрева для оказания помощи населению. Психологи Главного управления ГСЧС оказывают необходимую помощь местным жителям.

На месте работают спасатели и все соответствующие службы

На месте работают спасатели и все соответствующие службы

Пожар ликвидирован. В настоящее время идет ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.

Напомним, в Житомирской области «Шахед» попал в многоэтажку. 10 апреля, в поселке Озерное БпЛА попал в жилой дом, в результате чего погиб и ранен.

Читайте также

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie