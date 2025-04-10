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Враг ударил по Житомирщине: что известно о жертвах и последствиях (фото)
Среди пострадавших ребенок 2011 года рождения.
В результате вражеской атаки в Житомирском районе, в поселке Озерное один человек погиб. По состоянию на вечер 10 апреля известно о пяти пострадавших местных жителях.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
Пострадавшие, в том числе и ребенок госпитализированы в медицинские учреждения.
Повреждения получили по меньшей мере 5 многоэтажек. В одном из домов возник пожар.
На месте работают спасатели и соответствующие службы. Также развернут пункт обогрева для оказания помощи населению. Психологи Главного управления ГСЧС оказывают необходимую помощь местным жителям.
Пожар ликвидирован. В настоящее время идет ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.
Напомним, в Житомирской области «Шахед» попал в многоэтажку. 10 апреля, в поселке Озерное БпЛА попал в жилой дом, в результате чего погиб и ранен.
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