Враг удерживает отдельные подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей

Оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области.
На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 1 сентября.
"Враг осуществил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области", — говорится в сводке.
Напомним, сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
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