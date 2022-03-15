Враг уничтожает живописные местности Киевщины, а украинские войска уничтожают их

Местных украинцев под вражескими обстрелами вывозят на бронированных машинах.
Враг удалось артиллерией и минометным огнем частично временно оттеснить украинские войска на одном участке фронта и бросить через реку понтонную переправу. По нему в эту сторону, поближе к Киеву, перебралась русская пехота. Наши войска принялись ликвидировать вражеский плацдарм и вернули свое.
Об этом говорится в ТСН.
К северу в Киевской области небо в белых шрамах от вражеских беспилотников и самолетов. Россияне постоянно следят за своим плацдармом на реке Ирпень. Несколько дней они били сюда артиллерией и вот за считанные часы смогли перебросить на правый берег понтон. Он невелик, пешеходный, но и его нужно немедленно уничтожить.
Так что у украинского войска начинается война с экрана монитора. Разведчики поднимают в воздух дрон и им корректируют работу наших минометов. Мины ложатся все ближе к переправе. Поступает информация, что враг может использовать авиацию, чтобы уничтожить украинскую батарею. На передовую выезжает мобильная группа со "Стингерами".
ТСН отправляется за ними в саму деревню. На улицах ни живой души, отовсюду раздаются мощные взрывы. Украинская армия отбрасывает врага назад, за реку Ирпень. По крайней мере, этот плацдарм уничтожен. ТСН отправляется в место, куда упорно не советуют ехать — разбитые деревья, изуродованные машины. Сюда приходят люди, вырывающиеся из оккупации.
23-летняя Алина с маленьким сынишкой смогла, она пробралась, вышла. «Многие войска, Катюжанка максимально оккупированна, по домам стоят, наших там нет и не было», — говорит девушка.
Отсюда людей забирают бронированными машинами, всех просят не задерживаться, потому что враг постоянно стреляет.
Здесь уже широкий водяное плесо — это не озеро, это вода из Киевского моря, потому что из-за поврежденной местной дамбы подтапливает окрестные села. Когда-то райские уголки, лучшие села Киевщины, враг превращает в руины.
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