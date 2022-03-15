Враг уничтожает живописные местности Киевщины, а украинские войска уничтожают их

Местных украинцев под вражескими обстрелами вывозят на бронированных машинах.

Враг удалось артиллерией и минометным огнем частично временно оттеснить украинские войска на одном участке фронта и бросить через реку понтонную переправу. По нему в эту сторону, поближе к Киеву, перебралась русская пехота. Наши войска принялись ликвидировать вражеский плацдарм и вернули свое.

Об этом говорится в ТСН.

К северу в Киевской области небо в белых шрамах от вражеских беспилотников и самолетов. Россияне постоянно следят за своим плацдармом на реке Ирпень. Несколько дней они били сюда артиллерией и вот за считанные часы смогли перебросить на правый берег понтон. Он невелик, пешеходный, но и его нужно немедленно уничтожить.

Так что у украинского войска начинается война с экрана монитора. Разведчики поднимают в воздух дрон и им корректируют работу наших минометов. Мины ложатся все ближе к переправе. Поступает информация, что враг может использовать авиацию, чтобы уничтожить украинскую батарею. На передовую выезжает мобильная группа со "Стингерами".

ТСН отправляется за ними в саму деревню. На улицах ни живой души, отовсюду раздаются мощные взрывы. Украинская армия отбрасывает врага назад, за реку Ирпень. По крайней мере, этот плацдарм уничтожен. ТСН отправляется в место, куда упорно не советуют ехать — разбитые деревья, изуродованные машины. Сюда приходят люди, вырывающиеся из оккупации.

23-летняя Алина с маленьким сынишкой смогла, она пробралась, вышла. «Многие войска, Катюжанка максимально оккупированна, по домам стоят, наших там нет и не было», — говорит девушка.

Как украинским защитникам удалось ликвидировать вражеский плацдарм на севере Киевской области

Отсюда людей забирают бронированными машинами, всех просят не задерживаться, потому что враг постоянно стреляет.

Здесь уже широкий водяное плесо — это не озеро, это вода из Киевского моря, потому что из-за поврежденной местной дамбы подтапливает окрестные села. Когда-то райские уголки, лучшие села Киевщины, враг превращает в руины.

Читайте также:

Российские войска устроили обстрел во время эвакуации людей из Луганской области

В прямой эфир главного пропагандистского канала РФ ворвалась девушка с призывом остановить войну

Российские захватчики продолжают блокировать гуманитарный конвой в Мариуполь — Верещук