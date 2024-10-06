Враг уничтожил отделение "Укрпочты" в Константиновке, руководитель ранен (фото)

В результате сброса российской армией трех управляемых авиабомб на Константиновку уничтожено отделение "Укрпочты" в населенном пункте и ранена его начальница.

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

"Воскресенье всегда хочется закончить чем-то таким положительным и вдохновляющим, чтобы активно начать неделю.

Но иногда день такой, что вдохновение вызывают негативные эмоции, как сегодня. Днем враг уничтожил наше отделение в Константиновке", — написал он.

Фото: Игорь Смелянский

По его словам, сотрудница "Укрпочты" получила легкое ранение, поэтому лечится дома.

Фото: Игорь Смелянский

"Антонина уже дома, и это главное — все живы. У "Укрпочты" есть еще несколько отделений в Константиновке, которые, как и отделения в Покровске и других городах, продолжат свою работу. Мы уже сейчас начнем планировать открытие отделения на новом месте и новые логистические пути доставки, потому что слоган, который вы запечатлели на нашей известной марке "р..я, иди на…, а мы продолжим работать", остается актуальным", — рассказал гендиректор.

Уничтожено отделение Укрпочты в Константиновке Фото: Игорь Смелянский

Он также поблагодарил героическую Донецкую команду и анонсировал открытие нового отделения в Николаевке, которое было уничтожено неделю назад, а также и в самой Константиновке.

"Опыт отрицательный, однако заряд и мотивацию работать еще активнее — получили. PS Надеюсь, мой заряд что-то сделать передастся и тем коллегам в определенных государственных учреждениях, от которых я жду решения. Их целесообразность готов продемонстрировать на месте прямо в Константиновке. Доставку за счет "Укрпочты" гарантирую", — добавил он.

Напомним, в результате российских ударов по Константиновке на Донетчине известно об одном погибшем человеке.

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