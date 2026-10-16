Враг упустил шанс создать «котел» под Славянском и Краматорском: что изменила операция «Вивальди»

ВСУ / © Associated Press

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В результате операции «Вивальди» украинские военные освободили более 270 квадратных километров территории и разрушили плацдарм, который российская армия долгое время пыталась создать для оцепления Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

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По его словам, российские войска долго прилагали значительные усилия, чтобы сформировать плацдарм, который должен был создать предпосылки для окружения Славянская и Краматорская.

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«Пока можно утверждать, что мы срезали плацдарм, который враг очень долго огромными усилиями пытался выстроить. Если смотреть на карту, его целью было охват Славянско-Краматорской агломерации», — отметил Бородин.

Он подчеркнул, что увольнение более 270 кв. км территории имеет не только территориальное, но и стратегическое значение. Украинским защитникам удалось вернуть контроль над этими землями и помешать реализации планов российской армии.

«По факту они хотели сделать еще один, как они называют, котел — Славянско-Краматорский. Сейчас у них такой возможности больше нет, и им остается работать прямо в лоб», — пояснил спикер Третьего армейского корпуса.

По словам Бородина, при таком развитии событий российским войскам придется тратить гораздо больше ресурсов и человеческих жизней для продолжения наступательных действий.

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В то же время, срыв планов по окружению Славянско-Краматорской агломерации позволяет украинским военным сохранить больше жизней и в дальнейшем защищать эти направления.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время соотношение потерь украинских и российских военных составляет от одного до 7-10 .

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины уволили сразу три населенных пункта и восстановили контроль над частью территорий на других участках фронта .

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