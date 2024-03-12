Враг усилил атаки на одном из направлений, применяет химоружие: есть ли угроза прорыва

Активность оккупантов на некоторых направлениях связана с политическими задачами руководства РФ и подготовкой к "выборам Путина".

Российские войска активизировали атаки в зоне ответственности ОСГВ "Таврия", однако создание ударного кулака для прорыва обороны ВСУ сейчас не фиксируется.

Об этом спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщил в эфире телемарафона 12 марта.

Ситуация в зоне ОСГВ "Таврия"

"Сегодня у нас наблюдается еще большая активизация противника, когда до шести утра уже продолжалось 11 боевых столкновений по всей линии фронта. А с начала суток на утро было зафиксировано 15 боевых столкновений на Донецком отрезке фронта и шесть столкновений — на Запорожском", – рассказал Лыховий.

Также читайте Военный эксперт рассказал, куда россияне двигаются после захвата Авдеевки

Он отметил, что две трети боев вдоль линии фронта приходится на зону ответственности ОСГВ "Таврия".

Лыховий отметил, что активность оккупантов на некоторых направлениях фронта связана с политическими задачами руководства РФ и подготовкой к так называемым президентским выборам.

Ситуация на Авдеевском, Ореховском, Запорожском направлениях

Спикер украинских защитников также сообщил, что "горячим" остается Авдеевское направление. Достаточно напряженная ситуация на Ореховском, Запорожском направлениях. Там российские войска атакуют малыми штурмовыми группами, но не преуспевают.

"Чем больше он (враг – ред.) атакует, тем больше результаты боевой работы показывают уничтожение противника", – отметил Лыховий.

Читайте главные новости дня:

Россияне используют химическое оружие

Спикер ОСГВ "Таврия" заявил, что российские захватчики используют боеприпасы с ядовитыми веществами, все чаще нарушая Конвенцию о запрещении применения химического оружия.

"За вчерашние сутки зафиксировано еще пять случаев сброса с беспилотников боеприпасов с химическим ядовитым веществом хлорпикрин. Все они приходятся на Запорожское направление. А за прошлую неделю россияне около 60 раз применяли это химическое вещество", – рассказал Лыховий.

Наращивает ли РФ силы для прорыва

Он прокомментировал, наращивают ли россияне группировки для потенциальной попытки прорыва.

"Мы видим все попытки россиян провести определенную ротацию, провести усиление тех подразделений, которые у них истощаются, уничтожаются, но нет оснований говорить, что на каком-либо из направлений ОСГВ "Таврия" противник формирует ударный кулак для большого прорыва вглубь нашей обороны", – сообщил спикер.

Он добавил, что группировка врага на Авдеевском направлении насчитывает более 48 тыс. бойцов, а на Запорожском – около 50 тыс.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что российская армия продвинулась вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне позиционных боев в этом районе 11 марта.

В то же время Генштаб ВСУ информировал, что оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск на Новопавловском направлении.

Читайте также: