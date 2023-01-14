Враг усилил боевую группировку в Черном море еще одним кораблем с "Калибрами"

Российские оккупанты усилили боевую группировку в Черном море еще одним кораблем с "Калибрами".

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Продолжается наращивание враждебного присутствия в Черном море. Еще один надводный ракетоноситель зафиксирован на боевом дежурстве. Общее количество "Калибров", нацеленных на Украину, составляет 28 ракет", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 14 января, в оперативном командовании "Юг" заявили, что в Черном море враг увеличил группировку до семи кораблей, среди которых один ракетоноситель с восьми ракетами "Калибр" и два десантных корабля. Позже стало известно, что враг вывел на боевое дежурство еще один надводный и один подводный ракетоноситель, общий залп "Калибров" составил 20 ракет.

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